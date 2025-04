Mentre tutti parlavano di AI Google cambiava davvero E quasi nessuno se n’è accorto

Mentre il resto del settore parlava ancora delle solite metriche. Nel frattempo, Google ha rivoluzionato tutto: non più solo keyword e backlink, ma brand, AI e social media. Oggi SEOZoom rilancia con una suite completamente nuova.Ivano, cosa vi ha spinti a cambiare rotta nel 2024?Google ha iniziato a cambiare in modo invisibile. I classici aggiornamenti algoritmici venivano annunciati, ma non producevano effetti reali. Questo significava che stava cambiando la logica di fondo. Così abbiamo iniziato a misurare il comportamento reale delle SERP e a studiare in profondità il nuovo paradigma.Nel 2024 hai anche pubblicato il libro SEO for AI. Tempismo perfetto. Avevi capito prima degli altri cosa stava per succedere?Quando ho iniziato a scriverlo, era chiaro che l'intelligenza artificiale stava per impattare la SEO più di qualsiasi aggiornamento precedente.

