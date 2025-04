Mentre giocano al parco trovano un teschio umano | la macabra scoperta di un gruppo di bambini a Reggio Emilia

Un teschio umano è stato trovato in un canale di irrigazione in secca ieri pomeriggio a Cadè, frazione di Reggio Emilia. A scoprirlo, come riporta il Resto del Carlino, sono stati cinque bambini dagli 8 ai 10 anni, che stavano giocando nei pressi del fossato vicino al parco "Il Naturone", lungo la via Emilia, verso Parma. I ragazzini, terrorizzati, sono corsi a casa a raccontare tutto ai genitori, facendo così scattare l'allarme. Il teschio: maschile ma ancora non si sa la sua datazione. La zona in cui è stato individuato il teschio è stata isolata dagli agenti delle Volanti guidati dalla dirigente Angela Cutillo, è arrivata la Scientifica della questura reggiana che insieme al personale della medicina legale e antropologia forense – coadiuvato dalle dottoresse Sara Mantovani e Laura Donato – si sono calati nella riva per repertare i resti.

