Meningite a Perugia | secondo caso collegato alla studentessa ricoverata appello dell’Usl per chi ha frequentato palestra e chiesa

secondo caso di Meningite batterica collegato alla diciottenne attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Si tratta di un suo compagno di classe, la cui situazione clinica è stabile, come riportato nell’ultimo bollettino medico. La conferma della positività è arrivata domenica mattina attraverso esami specifici.La Usl Umbria 1 ha concluso l’indagine epidemiologica per individuare i contatti avuti dalla studentessa nei giorni precedenti l’insorgere dei sintomi, concentrandosi sull’ambiente scolastico. Restano da completare solo due situazioni specifiche, per le quali l’azienda sanitaria ha lanciato un appello precauzionale.In particolare, si invita a contattare il proprio medico di base per la prescrizione della terapia antibiotica preventiva chi ha partecipato alla messa delle ore 22 del 19 aprile presso la parrocchia Santa Maria Madre della chiesa di Montelaguardia, e chi ha frequentato la palestra McFit di piazza del Bacio a Perugia tra le 10:30 e le 13:30 del 22 aprile. Laprimapagina.it - Meningite a Perugia: secondo caso collegato alla studentessa ricoverata, appello dell’Usl per chi ha frequentato palestra e chiesa Leggi su Laprimapagina.it È stato registrato undibattericadiciottenne attualmentein gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di. Si tratta di un suo compagno di classe, la cui situazione clinica è stabile, come riportato nell’ultimo bollettino medico. La conferma della positività è arrivata domenica mattina attraverso esami specifici.La Usl Umbria 1 ha concluso l’indagine epidemiologica per individuare i contatti avuti dnei giorni precedenti l’insorgere dei sintomi, concentrandosi sull’ambiente scolastico. Restano da completare solo due situazioni specifiche, per le quali l’azienda sanitaria ha lanciato unprecauzionale.In particolare, si invita a contattare il proprio medico di base per la prescrizione della terapia antibiotica preventiva chi ha partecipatomessa delle ore 22 del 19 aprile presso la parrocchia Santa Maria Madre delladi Montelaguardia, e chi halaMcFit di piazza del Bacio atra le 10:30 e le 13:30 del 22 aprile.

