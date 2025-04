Memorandum San Raffaele-Università Tirana su formazione medica e ricerca

Tirana (ALBANIA) (ITALPRESS) – E' stato firmato oggi a Tirana un importante Memorandum d'intesa tra l'Università di Medicina di Tirana (Umt), il Centro ospedaliero universitario "Madre Teresa" (Qsunt), l'Ospedale San Raffaele e l'Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR). L'accordo, della durata di tre anni, stabilisce un quadro di cooperazione strategica volto a promuovere iniziative congiunte di assessment, formazione, ricerca scientifica e sviluppo nel settore sanitario e accademico. Attraverso la creazione di un comitato tecnico congiunto, le parti si impegnano a: valutare e sviluppare opportunità di miglioramento gestionale e operativo nei rispettivi ambiti ospedalieri e universitari; progettare programmi di formazione specialistica e aggiornamento continuo per il personale medico, sanitario e accademico; creare programmi di alta formazione e ricerca, con particolare attenzione alle tecnologie emergenti e alla sanità digitale; migliorare le infrastrutture didattiche e cliniche, potenziando laboratori e strutture sanitarie per la formazione dei futuri professionisti.

