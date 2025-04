Meloni ricorda Sergio Ramelli | Tutti devono fare i conti con la sua morte

Sergio Ramelli. Cinquant'anni fa si spegneva la sua giovanissima vita: una morte tanto brutale quanto assurda e forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia. Cinquant'anni dopo siamo chiamati ad interrogarci su quello che ancora oggi ci può insegnare il suo sacrificio. Sergio era una persona libera, ma essere liberi in quei tempi duri comportava un'enorme dose di coraggio, che spesso sfociava nell'incoscienza, addirittura. Iltempo.it - Meloni ricorda Sergio Ramelli: "Tutti devono fare i conti con la sua morte" Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2025 Ci tenevo moltissimo ad esserci in questo anniversario così importante. Siamo reduci da giorni intensi, nei quali la scomparsa del Santo Padre ci ha portato a riflettere su temi profondi: misericordia, perdono, pietas, provvidenza. Ed è terribilmente difficile accostare questi valori alla vicenda di. Cinquant'anni fa si spegneva la sua giovanissima vita: unatanto brutale quanto assurda e forse, proprio per questo, divenuta un simbolo per generazioni di militanti di destra di tutta Italia. Cinquant'anni dopo siamo chiamati ad interrogarci su quello che ancora oggi ci può insegnare il suo sacrificio.era una persona libera, ma essere liberi in quei tempi duri comportava un'enorme dose di coraggio, che spesso sfociava nell'incoscienza, addirittura.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giorgia Meloni: un francobollo in memoria di Sergio Ramelli per una storia condivisa - "Un mese e mezzo fa il mio governo ha voluto dedicare un francobollo alla memoria di Sergio Ramelli, per noi un gesto molto più che simbolico: significa affermare che la sua vicenda e la sua morte sono un pezzo di storia d'Italia con cui tutti a destra e sinistra devono fare i conti". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato per l'evento organizzato a Palazzo Lombardia in memoria di Sergio Ramelli. 🔗quotidiano.net

Busto ricorda Sergio Ramelli, oggi l’intitolazione dell’area tra le vie Nigra, Cellini, Costa, Gioberti e del Roccolo - Busto Arsizio (Varese), 5 aprile 2025 – È in programma questa mattina alle 10 la cerimonia di intitolazione a Sergio Ramelli dell’area che si trova alla confluenza delle vie Nigra, Cellini, Costa, Gioberti e del Roccolo. L’evento fa seguito a una mozione approvata dal Consiglio comunale e alla successiva delibera di Giunta. Oltre al sindaco Emanuele Antonelli e al vicesindaco Luca Folegani, nel corso della mattinata interverranno diversi esponenti politici di Fratelli d’Italia, tra cui gli onorevoli Paola Frassinetti (sottosegretario all’Istruzione), Carlo Fidanza, Andrea Pellicini, ... 🔗ilgiorno.it

Sergio Ramelli 50 anni dopo, il videomessaggio di Giorgia Meloni e il raduno con saluto fascista. Spunta anche una “runa nazista” - MILANO – La morte di Sergio Ramelli, cinquant’anni dopo. E le iniziative, istituzionali e non, per ricordare il 18enne militante del Fronte della Gioventù (l’organizzazione giovanile del Msi) che il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa, in via Paladini, a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia e morì dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975. Uno degli assassini politici più tragici e terribili degli Anni di Piombo. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Meloni ricorda Sergio Ramelli: Tutti devono fare i conti con la sua morte; Sergio Ramelli, Meloni: Tutti dobbiamo fare i conti con la sua memoria; VIDEO: Meloni ricorda Sergio Ramelli: Tutti devono fare i conti con la sua morte; Ramelli, il ricordo di Giorgia Meloni 50 anni dopo: «Tutti devono fare i conti con la sua vicenda». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni ricorda Sergio Ramelli: "Tutti devono fare i conti con la sua morte" - Ci tenevo moltissimo ad esserci in questo anniversario così importante. Siamo reduci da giorni intensi, nei quali la scomparsa del Santo Padre ci ha portato a riflettere su temi profondi: misericordia ... 🔗ilgiornale.it

Giorgia Meloni: un francobollo in memoria di Sergio Ramelli per una storia condivisa - La premier Meloni ricorda Ramelli e invita a superare l'odio politico, promuovendo una memoria collettiva. 🔗quotidiano.net

Meloni: 'Tutti devono fare i conti con la vicenda Ramelli' - "Un mese e mezzo fa il mio governo ha voluto dedicare un francobollo alla memoria di Sergio Ramelli, per noi un gesto molto più che simbolico: significa affermare che la sua vicenda e la sua morte ... 🔗msn.com