Meloni la regista | dietro le quinte di San Pietro

Meloni. Nella giornata diplomatica che, di fatto, si è svolta a latere del funerale di Papa Francesco, o per meglio dire in concomitanza, visto che il primo faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si è svolto sotto la navata di San Pietro, seduti uno di fronte all'altro, la premier ha scelto di stare un passo indietro.Le fotografie che hanno fatto il giro del mondo sono, appunto, quelle del presidente degli Usa e di quello dell'Ucraina, uno di fronte all'altro a San Pietro, o del quartetto formato da Trump, Zelensky, Starmer e Macron, stretto in un crocchio, sempre sotto la navata pietrina, per un veloce scambio di opinioni. ORGANIZZAZIONE OKMeloni già nei giorni precedenti aveva fatto sapere che non gradiva si svolgessero incontri ufficiali proprio nel giorno dell'addio a Papa Francesco.

