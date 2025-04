Meghan Markle pubblica nuove foto e video di Archie e Lilibet intenti a fare giardinaggio E rivela nuovi dettagli sui bambini Su Amica it

Meghan Markle ha mostrato i suoi figli su Instagram. Se per anni i fan della royal family si sono dovuti accontentare del ritratto di famiglia diffuso dai Sussex per la Christmas Card (spesso, nemmeno quello), nel 2025 non passa giorno in cui la duchessa non allieti i suoi fan con post su Instagram che hanno, come protagonisti, Archie e Lilibet. Qualcuno maligna un po' su questa improvvisa voglia dell'ex attrice americana di condividere con il mondo dettagli della sua famiglia. In tanti si chiedono dove sia finito il suo attaccamento morboso alla privacy oltre che il desiderio di mantenere l'anonimato sulla sua prole.Per alcuni l'abbassamento delle difese è dovuto al tentativo di Meghan di promuovere il suo brand, As ever, con i relativi prodotti.

