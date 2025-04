Mega blackout in Spagna e Portogallo | scuole e università in emergenza

Mega Blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia: in tilt semafori, off aerei e treni - Un mega blackout ha colpito l’intera Spagna oggi, poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo e in parte della Francia. L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza elettricità anche l’aeroporto di Barajas. L’interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche. Giganteschi ingorghi nella capitale per lo spegnimento di tutti i semafori. 🔗metropolitanmagazine.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Blackout in Spagna e Portogallo, i racconti degli italiani: “Sembrava un film distopico” - Madrid, 28 aprile 2024 – “Sto solo aspettando che torni la corrente per prendere l’ascensore e tornare in casa”. Teresa Garcia, 92 anni, è seduta in carrozzina fuori dal suo appartamento di Murcia all’ora di pranzo. È tranquilla e sorride al giornalista del New York Times, che le chiede come stia affrontando il blackout. A poche centinaia di metri da lei, in una chiesa illuminata solo da candele, i parrocchiani si riuniscono e pregano per chi è rimasto intrappolato negli ascensori. 🔗quotidiano.net

Mega-blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia; Mega blackout in Spagna e Portogallo: linee telefoniche interrotte, fermi treni e aerei; Mega blackout in Spagna e Portogallo, la causa forse un raro fenomeno atmosferico; Blackout elettrico in Spagna, Portogallo e Sud della Francia. Sanchez: «Nessuna ipotesi esclusa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il buio anche sulle cause. Mega blackout paralizza Spagna e Portogallo: "Nessuna ipotesi è esclusa" - Sanchez frena le voci sull'attacco hacker, ma non può smentirlo. Secondo i portoghesi tra le cause ci sono i bruschi cambi di temperatura. Vanno in tilt i ... 🔗huffingtonpost.it

Mega blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Trasporti in tilt, giù telefoni e internet - Un gigantesco blackout in Spagna, Portogallo e parti della Francia. Stop a telefonia e internet, evacuate metro, voli cancellati. Ecco cosa è successo e perché. 🔗gazzetta.it

Blackout in Spagna e Portogallo, le possibili cause: che cosa sappiamo finora - Un mega blackout ha colpito l’intera Spagna oggi poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo e in alcune zone dalla Francia. Le autorità spagnole hanno chiesto ai cittadini di restare ... 🔗tg24.sky.it