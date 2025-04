Mediobanca risponde a Mps | lancia offerta pubblica di scambio di 63 miliardi su Banca Generali

MedioBanca ha deliberato un’offerta pubblica di scambio (Ops) sul 100% di Banca Generali, offrendo agli azionisti, tra cui il Leone di Trieste, la propria partecipazione del 13%, valutata circa 6,5 miliardi ai prezzi attuali. L’operazione è stata approvata dal cda di Piazzetta Cuccia, convocato il giorno successivo all’assemblea che ha confermato Philippe Donnet alla guida di Generali.Leggi anche: Trump valuta la clamorosa rimozione: l’indiscrezione dalla Casa BiancaGli azionisti di Banca Generali, quotata a Milano e controllata al 50% da Generali, riceveranno 1,7 azioni Generali per ogni azione consegnata all’Ops, con un premio dell’11% rispetto alle quotazioni di venerdì. Piazzetta Cuccia ha fissato al 50% la quota minima necessaria per il successo dell’offerta, la cui conclusione è prevista per fine ottobre. Thesocialpost.it - Mediobanca risponde a Mps: lancia offerta pubblica di scambio di 6,3 miliardi su Banca Generali Leggi su Thesocialpost.it ha deliberato un’di(Ops) sul 100% di, offrendo agli azionisti, tra cui il Leone di Trieste, la propria partecipazione del 13%, valutata circa 6,5ai prezzi attuali. L’operazione è stata approvata dal cda di Piazzetta Cuccia, convocato il giorno successivo all’assemblea che ha confermato Philippe Donnet alla guida di.Leggi anche: Trump valuta la clamorosa rimozione: l’indiscrezione dalla Casa BiancaGli azionisti di, quotata a Milano e controllata al 50% da, riceveranno 1,7 azioniper ogni azione consegnata all’Ops, con un premio dell’11% rispetto alle quotazioni di venerdì. Piazzetta Cuccia ha fissato al 50% la quota minima necessaria per il successo dell’, la cui conclusione è prevista per fine ottobre.

