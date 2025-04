Mediobanca punta a Banca Generali | presentata offerta di scambio sul 100% una risposta a Mps?

L'operazione si inserisce nel tentativo di Piazzetta Cuccia di eseguire il piano "One brand - One culture", che trasformerebbe il wealth management nell'attività principale svolta dal gruppo. Secondo le stime, in questo modo MedioBanca raddoppierà i ricavi arrivando a 2 miliardi di euro

