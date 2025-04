Mediobanca Ops su Banca Generali per 63 miliardi

MedioBanca un rilancio e un'altra mossa che scuote il panorama Bancario e finanziario italiano ed europeo. Piazzetta Cuccia lancia un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3 miliardi di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali.Il rapporto di concambio dell'Ops lanciata da MedioBanca su Banca Generali è fissato in 1,7 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025. Le azioni Assicurazioni Generali a servizio dell'operazione riverranno dal corrente possesso di MedioBanca. L'offerta comporta un prezzo implicito di offerta pari a 54,17 euro per azione con un premio pari a 11,4% rispetto ai prezzi undisturbed del 25 aprile 2025; 9,3% sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi (Vmap) dell'ultimo mese; 6,5% sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi 3 mesi.

Mediobanca, cda approva ops su Banca Generali - (Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha approvato un'ops sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Lo comunica il Gruppo in una nota Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025.

Mediobanca lancia un'Ops di 6,3 miliardi su Banca Generali. La risposta dopo l'offerta di Mps - Milano, 28 aprile 2025 – La mossa era attesa ed è arrivata. Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali e il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi di euro.

Mediobanca lancia un'Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro - Mediobanca presenta un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota. La nota di Mediobanca "L'operazione imprime una forte accelerazione all'esecuzione del Piano 'One brand – One culture' trasformando il Gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui).

