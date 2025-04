Mediobanca nuova OPS da 63 miliardi per Banca Generali

MedioBanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("MB") ha approvato, Il 27 aprile, la promozione di un'Offerta Pubblica di Scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie di Banca Generali S.p.a. ("BG"); il corrispettivo è rappresentato da azioni di Assicurazioni Generali S.p.a. ("Generali" o "AG") detenute da MedioBanca.La decisione è stata resa nota con una comunicazione diffusa oggi ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 e dell'articolo 37 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.L'Offerta è condizionata, tra l'altro, o all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria di MedioBanca ex art.104 TUF o all'ottenimento di un minimo di accettazione del 50%+1 azione o all'ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari o al perfezionamento degli accordi di collaborazione con Generali e Banca Generali o all'assunzione da parte di Generali di un impegno sulle azioni proprie ricevute in correspettivo di lock-up per dodici mesi a partire dal perfezionamento dell'offerta, con riguardo a operazioni di offerta e collocamento presso il pubblico indistinto (ivi incluso operazioni di ABB) Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo.

