Mediobanca lancia un’OPS a Banca Generali | cosa significa per investitori e mercati

MedioBanca-Banca Generali. Tutti i dettagli e le novità da conoscere: una manovra ambiziosa che potrebbe portare MedioBanca, a diventare un nuovo punto di riferimento in Italia per i mercati finanziari. MedioBanca ha annunciato una mossa strategica molto importante: il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a una offerta pubblica .

Mediobanca lancia un’Ops di 6,3 miliardi su Banca Generali. La risposta dopo l’offerta di Mps - Milano, 28 aprile 2025 – La mossa era attesa ed è arrivata. Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali e il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi di euro. 🔗quotidiano.net

Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro - Mediobanca presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota. La nota di Mediobanca “L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand – One culture’ trasformando il Gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui). 🔗lapresse.it

Mediobanca lancia Ops su Banca Generali per €6,3 miliardi con scambio in azioni di Assicurazioni Generali e diventa leader nel Wealth Management - Alberto Nagel con una mossa "sfila" il pacchetto del 13.1% di Assicurazioni Generali a Caltagirone e Delfin, rafforza il Core Business e si arrocca contro l'Ops di MPS, con e sinergie per €300m, 50% da costi, 28% da ricavi, 22% da funding: “L’unione tra Banca Generali e Mediobanca tramite la rialloc 🔗ilgiornaleditalia.it

