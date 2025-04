Mediobanca lancia un' offerta pubblica di scambio su Banca Generali

Finanza: Mediobanca lancia offerta pubblica di scambio sul totale di Banca Generali - Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali ed il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi. L'aggregazione - spiega Piazzetta Cuccia - consente "l'evoluzione del rapporto tra Mediobanca e Generali che da finanziario si trasforma in una forte partnership industriale" L'articolo Finanza: Mediobanca lancia offerta pubblica di scambio sul totale di Banca Generali proviene da Firenze Post. 🔗.com

Cos’è l’offerta pubblica di scambio lanciata da Mediobanca su Banca Generali e cosa comporta - Mediobanca ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali per un valore di 6,3 miliardi di euro. Quest'ultima segna una nuova mossa all'interno degli equilibri di potere degli istituti bancari italiani, che si differenzia rispetto a quanto accaduto nei mesi precedenti, quando Monte dei Paschi di Siena, banca il cui azionista principale è il governo, aveva fatto un'offerta per Mediobanca. 🔗fanpage.it

