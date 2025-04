Mediobanca lancia ops per acquisire Banca Generali da 63 miliardi

MedioBanca ha lanciato un’offerta pubblica di scambio (Ops) per l’acquisizione del 100% di Banca Generali. Un’operazione da 6,3 miliardi di euro che ha subito infiammato Piazza Affari: il titolo Banca Generali è balzato del 7,52% a 52,45 euro, mentre MedioBanca ha registrato un rialzo più contenuto (+0,26% a 17,635 euro). Al contrario, le azioni di Assicurazioni Generali, utilizzate come corrispettivo per l’operazione, hanno ceduto il 2% a 31,33 euro.L’offerta, come ha spiegato l’amministratore delegato Alberto Nagel, punta a creare un leader nazionale nel wealth management, ma nei fatti rappresenta anche una contromossa strategica per contrastare l’assalto di Monte dei Paschi di Siena su MedioBanca stessa e, soprattutto, neutralizzare l’influenza crescente di Delfin e Caltagirone su Generali. Panorama.it - Mediobanca lancia ops per acquisire Banca Generali da 6,3 miliardi Leggi su Panorama.it Con una mossa tanto audace quanto inaspettata,hato un’offerta pubblica di scambio (Ops) per l’acquisizione del 100% di. Un’operazione da 6,3di euro che ha subito infiammato Piazza Affari: il titoloè balzato del 7,52% a 52,45 euro, mentreha registrato un rialzo più contenuto (+0,26% a 17,635 euro). Al contrario, le azioni di Assicurazioni, utilizzate come corrispettivo per l’operazione, hanno ceduto il 2% a 31,33 euro.L’offerta, come ha spiegato l’amministratore delegato Alberto Nagel, punta a creare un leader nazionale nel wealth management, ma nei fatti rappresenta anche una contromossa strategica per contrastare l’assalto di Monte dei Paschi di Siena sustessa e, soprattutto, neutralizzare l’influenza crescente di Delfin e Caltagirone su

Approfondimenti da altre fonti

Mediobanca lancia un’Ops di 6,3 miliardi su Banca Generali. La risposta dopo l’offerta di Mps - Milano, 28 aprile 2025 – La mossa era attesa ed è arrivata. Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali e il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi di euro. 🔗quotidiano.net

Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro - Mediobanca presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota. La nota di Mediobanca “L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand – One culture’ trasformando il Gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui). 🔗lapresse.it

Mediobanca lancia un’OPS a Banca Generali: cosa significa per investitori e mercati. - Offerta pubblica di scambio: Mediobanca-Banca Generali. Tutti i dettagli e le novità da conoscere: una manovra ambiziosa che potrebbe portare Mediobanca, a diventare un nuovo punto di riferimento in Italia per i mercati finanziari. Mediobanca ha annunciato una mossa strategica molto importante: il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a una offerta pubblica [...] 🔗mondouomo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mediobanca risponde al risiko e lancia l'Ops su Banca Generali: la contromossa all'offerta Mps. E il titolo vola in Borsa; Mediobanca lancia l’Opa da 6,3 miliardi su Banca Generali; Mediobanca lancia ops per acquisire Banca Generali da 6,3 miliardi; L'offerta di Mediobanca su Banca Generali: cosa cambia per la finanza italiana. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tutti i dettagli dell’offerta lanciata da Mediobanca su Banca Generali - Piazzetta Cuccia è pronta a cedere la propria partecipazione nel Leone (13,04%), valutata 6,3 miliardi. I soci ora dovranno decidere se consegnare le proprie ... 🔗repubblica.it

Mediobanca lancia Ops su Banca Generali, contromossa a Mps. In Borsa volano azioni banche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mediobanca lancia Ops su Banca Generali, contromossa a Mps. In Borsa volano azioni banche ... 🔗tg24.sky.it

Mediobanca lancia un’ops su Banca Generali da 6,3 miliardi - Colpo di scena nel mondo bancario: Mediobanca annuncia un’offerta pubblica di scambio volontaria per acquisire il 100% di Banca Generali, valutata 6,3 miliardi di euro e pagata interamente con azioni ... 🔗informazione.it