Mediobanca lancia ops offensiva su Banca Generali | Nagel spiega la strategia

MedioBanca va all'attacco, l'ops su Banca Generali "non è un'azione difensiva ma offensiva". Lo ha detto l'ad di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel. "Questa operazione la guardiamo da 5 anni almeno" ha spiegato, concepita ora (nonostante la Banca sia sotto passivity rule) "nella massima riservatezza parlando con il consiglio e le autorità competenti, cercando di mettere in piedi una proposta molto interessante per i nostri azionisti"."Da oggi parleremo con tutti" ha aggiunto sottolineando che "Caltagirone e Delfin sono nostri azionisti e cerchiamo di fare operazioni valide per i nostri azionisti. E' operazione concepita 5 anni fa - ha ribadito - e non c'entra nulla col nostro azionariato". Dal punto di visto del golden power "è semplice, si tratta di due banche italiane. Ma forse ho sbagliato a fare l'esempio", ha aggiunto riferendosi senza citarle a Unicredit e Banco Bpm. Quotidiano.net - Mediobanca lancia ops offensiva su Banca Generali: Nagel spiega la strategia Leggi su Quotidiano.net va all'attacco, l'ops su"non è un'azione difensiva ma". Lo ha detto l'ad di Piazzetta Cuccia Alberto. "Questa operazione la guardiamo da 5 anni almeno" hato, concepita ora (nonostante lasia sotto passivity rule) "nella massima riservatezza parlando con il consiglio e le autorità competenti, cercando di mettere in piedi una proposta molto interessante per i nostri azionisti"."Da oggi parleremo con tutti" ha aggiunto sottolineando che "Caltagirone e Delfin sono nostri azionisti e cerchiamo di fare operazioni valide per i nostri azionisti. E' operazione concepita 5 anni fa - ha ribadito - e non c'entra nulla col nostro azionariato". Dal punto di visto del golden power "è semplice, si tratta di due banche italiane. Ma forse ho sbagliato a fare l'esempio", ha aggiunto riferendosi senza citarle a Unicredit e Banco Bpm.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mediobanca lancia un’Ops di 6,3 miliardi su Banca Generali. La risposta dopo l’offerta di Mps - Milano, 28 aprile 2025 – La mossa era attesa ed è arrivata. Mediobanca lancia un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali offrendo al Leone di Trieste la propria partecipazione in cambio della controllata. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione comporta per Mediobanca la cessione della partecipazione in Generali e il simultaneo investimento in Banca Generali per 6,3miliardi di euro. 🔗quotidiano.net

Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro - Mediobanca presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Generali per un valore di 6,3mld di euro, corrisposto interamente in azioni di Assicurazioni Generali. Lo si legge in una nota. La nota di Mediobanca “L’operazione imprime una forte accelerazione all’esecuzione del Piano ‘One brand – One culture’ trasformando il Gruppo Mediobanca in un leader nel Wealth Management per attivi in gestione (€ 210mld TFA), ricavi (€ 2mld), capacità di crescita (oltre €15mld NNM annui). 🔗lapresse.it

Mediobanca lancia un’OPS a Banca Generali: cosa significa per investitori e mercati. - Offerta pubblica di scambio: Mediobanca-Banca Generali. Tutti i dettagli e le novità da conoscere: una manovra ambiziosa che potrebbe portare Mediobanca, a diventare un nuovo punto di riferimento in Italia per i mercati finanziari. Mediobanca ha annunciato una mossa strategica molto importante: il consiglio di amministrazione ha dato il via libera a una offerta pubblica [...] 🔗mondouomo.it

Approfondimenti da altre fonti

Mediobanca lancia ops offensiva su Banca Generali: Nagel spiega la strategia; Mediobanca lancia un’Ops di 6,3 miliardi su Banca Generali. La risposta dopo l’offerta di Mps; Sta preparando l'intera popolazione. Il piano di Taiwan contro l'offensiva cinese; Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mediobanca lancia ops offensiva su Banca Generali: Nagel spiega la strategia - Alberto Nagel di Mediobanca annuncia un'ops su Banca Generali, concepita da 5 anni e non legata al loro azionariato. 🔗msn.com

Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali - Mediobanca lancia un'Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi: nelle parole del Ceo Nagel, una nuova strategia nel wealth management. 🔗businesspeople.it

Mediobanca lancia OPS su Banca Generali: dettagli, premio e strategia futura - Mediobanca lancia un'OPS volontaria su Banca Generali per 6,3 miliardi di euro, puntando a creare un leader italiano nel wealth management. Negli ultimi mesi il settore bancario italiano è stato attra ... 🔗msn.com