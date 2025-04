Mediobanca dal Cda via libera all’Ops su Banca Generali

MedioBanca approva un’Ops sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Lo comunica il gruppo in una nota. Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025. Le azioni AG a servizio dell’operazione riverranno dal corrente possesso di MedioBanca. L’offerta comporta un prezzo implicito di offerta pari a 54,17 euro per azione. “L’operazione – si legge nel comunicato – permette la creazione di 300 milioni di euro di sinergie (utile al lordo delle imposte), 50 per cento da costo, 28 per cento da ricavi, 22 per cento da funding, a basso rischio di esecuzione vista l’elevata complementarietà delle due società e il forte razionale industriale dell’operazione”. Leggi su Ildenaro.it Il consiglio d’amministrazione diapprova un’Ops sulla totalità delle azioni di. Lo comunica il gruppo in una nota. Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioniper ogni azioneex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025. Le azioni AG a servizio dell’operazione riverranno dal corrente possesso di. L’offerta comporta un prezzo implicito di offerta pari a 54,17 euro per azione. “L’operazione – si legge nel comunicato – permette la creazione di 300 milioni di euro di sinergie (utile al lordo delle imposte), 50 per cento da costo, 28 per cento da ricavi, 22 per cento da funding, a basso rischio di esecuzione vista l’elevata complementarietà delle due società e il forte razionale industriale dell’operazione”.

Su altri siti se ne discute

Mps, l'assemblea verso il sì all'Ops su Mediobanca: via libera da Banco Bpm e Anima al 54% con Mef, Caltagirone e Delfin, ovvero i due terzi del capitale con affluenza inferiore all'82% - L'assemblea di Mps si terrà il 17 aprile 2025, Banco Bpm detiene il 5% dell'istituto senese, Anima il 4% Il CdA di Banco Bpm, riunitosi martedì 15 aprile 2025, ha dato il via libera all’Ops di Mps su Mediobanca con il suo 5% nel capitale dell'istituto senese, anche Anima verso il voto favorev 🔗ilgiornaleditalia.it

Generali, nel nuovo cda 10 consiglieri della lista Mediobanca e 3 del gruppo Caltagirone - Dopo aver approvato il bilancio, i soci delle Generali riuniti a Trieste hanno votato le liste per l’elezione del prossimo cda. Quella di Mediobanca, primo azionista con il 13,04 per cento, ha ottenuto oltre la metà dei voti dei presenti (52,38 per cento) pari al 36,02 per cento dei capitale sociale. Nel consiglio di amministrazione di Generali, Piazzetta Cuccia esprimerà 10 consiglieri tra cui il ceo Philippe Donnet e il presidente Andrea Sironi. 🔗lettera43.it

Assemblea Generali, Philippe Donnet ha già in tasca il 4° mandato: oltre il 50% dei voti per la “lista del CdA” di Mediobanca; gli "scenari di voto" del GdI - Dal 2016, con Philippe Donnet al timone, Generali ha intrapreso un percorso di trasformazione e crescita che ha portato il Gruppo a risultati senza precedenti: i premi lordi sono passati da circa 70 a € 95,2 miliardi nel 2024, il risultato operativo è passato dai 4,8 miliardi del 2016 ai 7,3 miliard 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Mediobanca, dal Cda via libera all’Ops su Banca Generali; Mediobanca punta su Banca Generali per dire addio ad Assicurazioni Generali; Generali bene in Borsa dopo la vittoria della lista Mediobanca per il rinnovo del Cda; Mps: via libera dell’assemblea al bilancio e all’operazione su Mediobanca. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mediobanca: soci convocati 16 giugno per via libera Ops Banca Generali - Soglia minima di efficacia fissata a 50% piu' un'azione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - L'offerta su Banca Generali e' stata approvata ieri dal cda di Mediobanca. 🔗borsaitaliana.it

Mediobanca lancia Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi di euro - Operazione prevista fra settembre e ottobre. A maggio verranno avviate le richieste alle autorità regolatorie, il 16 giugno si terrà l'assemblea di Mediobanca e a settembre sono attesi i via libera da ... 🔗tg24.sky.it

Mediobanca lancia offerta pubblica di scambio di 6,3 miliardi su Banca Generali. È la risposta alla mossa di Mps - L’operazione comporta la cessione della partecipazione in Generali, il nodo della passivity rule. Banca Generali vola in apertura ... 🔗msn.com