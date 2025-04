Mediobanca cda approva ops su Banca Generali

MedioBanca ha approvato un'ops sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Lo comunica il Gruppo in una nota Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025. Le azioni .L'articolo MedioBanca, cda approva ops su Banca Generali proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione dihato un'ops sulla totalità delle azioni di. Lo comunica il Gruppo in una nota Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioniper ogni azioneex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025. Le azioni .L'articolo, cdaops suproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mediobanca, cda approva ops su Banca Generali - (Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha approvato un'ops sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Lo comunica il Gruppo in una nota Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025. Le azioni […] 🔗periodicodaily.com

L’assemblea di Montepaschi approva il Bilancio. Sotto i riflettori OPS su Mediobanca - L’assemblea del Monte dei Paschi, riunitasi oggi a Siena, ha approvato con una maggioranza del 99,98% dei voti il Bilancio 2024, chiuso un utile di 1,95 miliardi di euro, e la distribuzione di un dividendo di 0,86 euro per azione. Il bilancio 2024 – ha sottolineato l’Amministratore delegato di Monte Paschi, Luigi Lovaglio – “registra una marcata accelerazione della performance operativa grazie alle attività commerciali coi nostri clienti, che sono il nostro punto di riferimento, oltre a evidenziare una forte solida posizione patrimoniale”. 🔗quifinanza.it

Incontro tra Orcel e Donnet, Unicredit verso sostegno alla lista di Mediobanca per il CdA di Generali e contrasto all’Ops di MPS, Gae Aulenti sale al 5,22% del Leone - Unicredit sale al 5,22% in Generali non solo come "investimento finanziario", l'incontro tra Orcel e Donnet per approfondire l'opportunità di alleanza strategica per l'appoggio alla lista di Mediobanca per il CdA del Leone; ma Intesa Sanpaolo studia il dossier come già fatto nel 2017 per supportare 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Mediobanca lancia offerta pubblica di scambio su Banca Generali; Mediobanca, dal Cda via libera all’Ops su Banca Generali; Flop degli Nft, Nike citata in giudizio dai consumatori per le sue scarpe digitali; Ops Mediobanca, l’assemblea di Mps dice sì all’aumento con l’86% dei voti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mediobanca, cda approva ops su Banca Generali - (Adnkronos) - Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha approvato un'ops sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Lo comunica il Gruppo in una nota Il rapporto di concambio è fissato in 1 ... 🔗msn.com

Mediobanca ha avviato un’ops su tutto il capitale di Banca Generali - Mediobanca ha avviato un'offerta pubblica di scambio su tutto il capitale di Banca Generali, in un'operazione da 6,3 miliardi di euro. 🔗msn.com

Cos’è l’offerta pubblica di scambio lanciata da Mediobanca su Banca Generali e cosa comporta - Mediobanca ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali per un valore di 6,3 miliardi di euro ... 🔗fanpage.it