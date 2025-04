Mediobanca avvia OPS su Banca Generali | un' operazione offensiva per gli azionisti

MedioBanca va all'attacco, l'ops su Banca Generali "non è un'azione difensiva ma offensiva". Lo ha detto l'ad di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel. "Questa operazione la guardiamo da 5 anni almeno" ha spiegato, concepita ora (nonostante la Banca sia sotto passivity rule) "nella massima riservatezza parlando con il consiglio e le autorità competenti, cercando di mettere in piedi una proposta molto interessante per i nostri azionisti"."Da oggi parleremo con tutti" ha aggiunto sottolineando che "Caltagirone e Delfin sono nostri azionisti e cerchiamo di fare operazioni valide per i nostri azionisti. E' operazione concepita 5 anni fa - ha ribadito - e non c'entra nulla col nostro azionariato". Dal punto di visto del golden power "è semplice, si tratta di due banche italiane. Ma forse ho sbagliato a fare l'esempio", ha aggiunto riferendosi senza citarle a Unicredit e Banco Bpm. Quotidiano.net - Mediobanca avvia OPS su Banca Generali: un'operazione offensiva per gli azionisti Leggi su Quotidiano.net va all'attacco, l'ops su"non è un'azione difensiva ma". Lo ha detto l'ad di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel. "Questala guardiamo da 5 anni almeno" ha spiegato, concepita ora (nonostante lasia sotto passivity rule) "nella massima riservatezza parlando con il consiglio e le autorità competenti, cercando di mettere in piedi una proposta molto interessante per i nostri"."Da oggi parleremo con tutti" ha aggiunto sottolineando che "Caltagirone e Delfin sono nostrie cerchiamo di fare operazioni valide per i nostri. E'concepita 5 anni fa - ha ribadito - e non c'entra nulla col nostro azionariato". Dal punto di visto del golden power "è semplice, si tratta di due banche italiane. Ma forse ho sbagliato a fare l'esempio", ha aggiunto riferendosi senza citarle a Unicredit e Banco Bpm.

Approfondimenti da altre fonti

Mediobanca, cda approva ops su Banca Generali - (Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Mediobanca ha approvato un'ops sulla totalità delle azioni di Banca Generali. Lo comunica il Gruppo in una nota Il rapporto di concambio è fissato in 1,70 azioni Generali per ogni azione Banca Generali ex dividendo. Il rapporto di concambio è fissato sui prezzi del 25 aprile 2025. Le azioni […] 🔗periodicodaily.com

L’Antitrust avvia un’istruttoria sull’ops di Bper su Banca Popolare di Sondrio - L’Antitrust ha ha avviato un’istruttoria sull’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Bper per rilevare la Banca Popolare di Sondrio. Nel bollettino settimanale si legge che l’autorità ha avviato un’istruttoria sull’operazione, in quanto «suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva limitatamente ai mercati locali degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese delle province di Varese, Pavia e Como, non essendo invece in grado di alterare gli assetti competitivi negli altri mercati rilevanti». 🔗lettera43.it

Ops di Mps su Mediobanca, un ex CEO: "Farei guidare il neo gruppo da Piazzetta Cuccia, con Bai a capo della banca commerciale/retail; offerta da arricchire" - La dichiarazione di un secondo ex CEO di un primario istituto bancario a Il Giornale d'Italia riguardo l'Ops di Mps su Mediobanca: "La chiave per il successo è separare Widiba da Mps e integrarla in Mediobanca Premiere, con Gian Luca Sichel alla guida; la rete di sportelli di Mps guidata da Maurizio 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Mediobanca avvia OPS su Banca Generali: un'operazione offensiva per gli azionisti; Borse: settimana densa di dati, ops di Mediobanca su Banca Generali; Mediobanca lancia Ops su Banca Generali pagata con azioni Generali Da Reuters; Mediobanca, cda approva ops su Banca Generali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mediobanca avvia OPS su Banca Generali: un'operazione offensiva per gli azionisti - L'AD Alberto Nagel conferma l'OPS su Banca Generali come mossa offensiva, pianificata da 5 anni per gli azionisti. 🔗msn.com

Mediobanca ha avviato un’ops su tutto il capitale di Banca Generali - Mediobanca ha avviato un’offerta pubblica di scambio su tutto il capitale di Banca Generali, in un’operazione da 6,3 miliardi di euro. In cambio, Mediobanca cederà la sua quota in Generali, puntando a ... 🔗msn.com

Mediobanca lancia un’Ops su Banca Generali - Mediobanca lancia un'Ops su Banca Generali da 6,3 miliardi: nelle parole del Ceo Nagel, una nuova strategia nel wealth management. 🔗businesspeople.it