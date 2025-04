Mediobanca al contrattacco | Ops su Banca Generali e uscita dal Leone

Bancario italiano: MedioBanca spariglia ulteriormente le carte e lancia un’offerta pubblica di scambio da 6,3 miliardi di euro su Banca Generali, di cui Generali detiene poco più del 50%, mettendo sul piatto la propria storica partecipazione nel Leone, pari al 13% circa. La combinazione creerà un leader nel risparmio gestito, secondo in Italia per totali attivi (210 mld di TFA) e rete distributiva (3.700 professionisti), con il wealth management che diverrebbe il business prevalente e prioritario del gruppo MedioBanca. Piazzetta Cuccia alza così le barricate nei confronti di Mps, che ha lanciato un’Ops sulla Banca, rendendo più difficile la sua scalata. Ma l’AD, Alberto Nagel preferisce non parlare di una mossa difensiva. “Semmai offensiva – ha detto -, una manovra di crescita, di sviluppo, non fatta per rendere difficile qualcosa agli altri, ma per rendere MedioBanca più bella”. Leggi su Ildenaro.it Milano, 28 apr. (askanews) – Ennesimo colpo di scena nel risikorio italiano:spariglia ulteriormente le carte e lancia un’offerta pubblica di scambio da 6,3 miliardi di euro su, di cuidetiene poco più del 50%, mettendo sul piatto la propria storica partecipazione nel, pari al 13% circa. La combinazione creerà un leader nel risparmio gestito, secondo in Italia per totali attivi (210 mld di TFA) e rete distributiva (3.700 professionisti), con il wealth management che diverrebbe il business prevalente e prioritario del gruppo. Piazzetta Cuccia alza così le barricate nei confronti di Mps, che ha lanciato un’Ops sulla, rendendo più difficile la sua scalata. Ma l’AD, Alberto Nagel preferisce non parlare di una mossa difensiva. “Semmai offensiva – ha detto -, una manovra di crescita, di sviluppo, non fatta per rendere difficile qualcosa agli altri, ma per renderepiù bella”.

