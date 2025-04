Ilgiorno.it - Mediglia, morti e feriti sulla Cerca. Arrivano le rotonde “salvavita“

, ma oraprovincialele rotatorie per la sicurezza. Fra Tribiano eproseguono i lavori per la costruzione di duestradali, pensate per fluidificare il traffico e contribuire a prevenire gli incidenti. Col cantiere avviato la scorsa estate, ora i manufatti stanno prendendo forma e si lavora per raccordarli alla viabilità esistente.Più avanzato lo stato dei lavori della prima rotatoria, all’altezza delle vie Addetta e 1° Maggio, dove da alcuni giorni è stato attivato un senso unico alternato, con semaforo, per regolare la circolazione ed evitare così interferenze con l’area di cantiere.Il secondo manufatto è in corso di realizzazione due chilometri più avanti, all’incrocio della provinciale con le vie Buozzi e Rossini. L’intero intervento è coordinato dalla Città Metropolitana di Milano e finanziato con un contributo regionale di 2 milioni 280mila euro.