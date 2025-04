Medici di famiglia e riforma | le bugie a cui i pazienti non devono credere

riforma. Per dieci anni la politica tenuta in scacco sulla ridefinizione degli orari. Ora riparte la protesta che punta a terrorizzare i cittadini Xml2.corriere.it - Medici di famiglia e riforma: le bugie a cui i pazienti non devono credere Leggi su Xml2.corriere.it Come il sindacato di categoria Fimmg blocca ogni tentativo di. Per dieci anni la politica tenuta in scacco sulla ridefinizione degli orari. Ora riparte la protesta che punta a terrorizzare i cittadini

Riforma medici famiglia, fumata grigia Regioni-Governo - (Adnkronos) – L'attesa svolta sulla possibile rivoluzione del ruolo dei medici di famiglia dovrà aspettare. Oggi dal tavolo del vertice di maggioranza la premier Meloni, i vicepremier Tajani e Salvini, il ministro della Salute Schillaci e dell'Economia Giorgetti, presente anche il presidente del Fvg Fedriga come presidente della Conferenza delle Regioni, è uscita una fumata […]

I medici di famiglia. In trincea contro la riforma: "Non siamo degli impiegati" - "Penso che alla base di tutto vi sia, da parte di alcune Regioni, una tensione legata alla necessità di realizzare gli obiettivi del Pnrr ovvero la gestione delle Case di comunità, progetto che questo governo ha ereditato da scelte precedenti ma rispetto al quale siamo ormai impegnati con l'Europa. La mia impressione è che il governo, con questa riforma, stia cercando di capire come dare una soluzione alle Regioni.

Politica, caso Almasri e riforma dei medici di famiglia - Il governo è ancora alle prese con il caso Almasri. Oggi, a Palazzo Chigi, si è tenuto un vertice per discutere della riforma dei medici di famiglia. Servizio di Augusto Cantelmi

Perché il governo vuol che i medici di base diventino dipendenti del Ssn, e perché loro si oppongono; Perché la trasformazione dei medici di famiglia in dipendenti del Ssn è un favore alla sanità privata; Speranza mente: Tachipirina e vigile attesa raccomandate da lui; Sanità, quante sono le Case di comunità attive in Italia e dove si trovano: i dati di Agenas e la tabella.

Riforma pensioni 2025/ Verso l'addio al lavoro a 71 anni per i medici di famiglia (ultime notizie 21 aprile) - Riforma pensioni 2025, ha ricevuto il via libera un emendamento della Lega al Decreto Pa riguardante i medici di famiglia

Ok dalla Camera al Dl Pa. Dalla riforma della Cceps ai medici di famiglia in servizio fino a 73 anni. Ecco le misure per la sanità - Medici di famiglia in servizio fino a 73 anni, nuove assunzioni per il Ministero della Salute, riforma per la Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie e Fondo anti-dipendenze da o