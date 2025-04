Media | Trump prepara nuovi siluri nei prossimi cento giorni | Le maggiori università americane si alleano contro il presidente

Media,per prossimi 100 giorni Trump prepara 'nuovi siluri' - Donald Trump festeggerà martedì i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi 100 giorni punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di pace. Lo scrive Reuters on line che cita funzionari. Per i prossimi 100 giorni ci sono molti "siluri sott'acqua", affermano fonti a Reuters. 🔗quotidiano.net

Trump impone nuovi dazi sulle auto, l’Ue prepara contromisure: “Saranno di massimo impatto” - Gli Stati Uniti impongono un dazio del 25% sulle auto importate, inasprendo la guerra commerciale con 15 Paesi, inclusa l'UE. Bruxelles promette contromisure mirate, mentre il dialogo resta aperto: il rischio di ritorsioni su settori strategici come vino, moda e agroalimentare preoccupa le imprese europee.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trump prepara nuovi dazi su chip, pc e smartphone: “Nessuno sarà esentato” - WASHINGTON. Il segretario al Commercio Howard Lutnick ha rivelato che contatti con i cinesi sono in corso. Li ha definiti «morbidi» e tramite «intermediari». Diversi analisti – come Robin Brooks e il ... 🔗informazione.it