McTominay show Manna racconta un retroscena | Ecco cosa ci dicemmo in estate

McTominay sta trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto e Giovanni Manna ha svelato un retroscena sul centrocampista scozzese L'undicesimo gol stagionale in campionato, il dodicesimo complessivo. Scott McTominay ha raggiunto vette altissime alla sua stagione d'esordio assoluta con la maglia del Napoli e più generale nel calcio italiano. Nessun centrocampista nella storia recente del club partenopeo aveva segnato così tante reti al suo primo anno, superando persino Marek Hamsik.Numeri da capogiro, che lo stanno rendendo sempre più uno dei grandissimi protagonisti di questa corsa al quarto scudetto azzurro. Un titolo che dista solamente 4 giornate. I partenopei hanno 3 punti di vantaggio sull'Inter e non devono depauperare il vantaggio accumulato nell'ultima giornata. Dovranno vincerle tutte o permettersi 1 solo pareggio, anche in caso di en plein dei nerazzurri.

