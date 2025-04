McTominay l’Highlander che il destino ci ha regalato

Ilnapolista.it - McTominay l’Highlander che il destino ci ha regalato Leggi su Ilnapolista.it FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 34° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Fumata azzurra.Si è spento il sole a San Siro.Lo scudetto vola verso Napoli.La lunga domenica azzurra inizia alle 15.Il trepidante tifoso si aggrappa al video avido nel desiderio dell’esito del Meazza.L’Inter senza Bastoni e senza armeno deve assolutamente vincere.Anche per cancellare l’onta del derby settimanale.C’è un guaio però. Vuole vincere anche il Fettina.Manda in campo una squadra decisamente offensiva. Centrocampo alto molto dinamico con al centro Konè preferito a Paredes.Ma soprattutto sorprende la scelta di Soulè nel territorio di Dimarco.Ed è proprio l’argentino a infilare Sommer incolpevole e a mandare in vantaggio i Sangue Oro.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un Posto al Sole UPAS, come Agata ha trasformato il destino di Michele - Diciamoci la verità, ci siamo presi proprio una bella botta. Quel momento lì, in ospedale… dai, ammettetelo, ha fatto saltare il cuore a tutti, anche a quelli che “io UPAS lo guardo ogni tanto, mica sempre”. Perché è così, quando certe cose succedono in corsia, le senti dentro, non sai nemmeno bene perché. E questa […] L'articolo Un Posto al Sole UPAS, come Agata ha trasformato il destino di Michele è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Napoli, McTominay rivela: «Mai conosciuto uno come Conte, ha voglia di vincere sempre! Obiettivo? Devo migliorare una cosa» - Le parole di Scott McTominay, centrocampista scozzese di proprietà del Napoli, sul suo impatto in azzurro. Tutti i dettagli in merito Scott McTominay ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione con il Napoli. Ne avevo sentito parlare durante gli Europei e c’è stata un’immediata attrazione. Quando è arrivata questa occasione, l’ho presa seriamente in […] 🔗calcionews24.com

McTominay: “Napoli mi ha aperto gli occhi su molte cose” - McTominay parla della sua esperienza finora al Napoli. Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha parlato della sua esperienza all’ombra del Vesuvio alla premiazione in Scozia … L'articolo McTominay: “Napoli mi ha aperto gli occhi su molte cose” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Cosa riportano altre fonti

Napoli-Torino: McTominay, Gilmour e il derby di Scozia; Allenatori post gara 32^ giornata: tutte le dichiarazioni dopo i 90 minuti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

McTominay l’Highlander che il destino ci ha regalato - McTominay è dovunque. In difesa a inzuccare. A centrocampo a dare una mano. E in attacco a fare il centravanti ... 🔗ilnapolista.it