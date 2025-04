McTominay il suo chef personale svela tutto | il menù Scudetto

Lo chef di McTominay svela il menù Scudetto: le sue parole

Una figura importante per McTominay, sin dall'arrivo in terra partenopea, è sicuramente il suo chef personale, Mario Sorrentino. L'alimentazione del calciatore è stata sin da subito fondamentale per la sua forma fisica, con lo chef diventato virale anche sui social durante la preparazione dei suoi pasti.

