McTominay i numeri sono clamorosi | meglio anche di Bellingham!

numeri clamorosi giunti fuori sulle prestazioni di McTominay vedono lo scozzese migliore anche di Bellingham, il datoLe prestazioni messe in atto da Scott McTominay durante questa stagione, hanno sicuramente aiutato il Napoli a restare lì in alto e competere per lo Scudetto. Il classe ’96 si è subito caricato sulle spalle una piazza che proveniva da diverse delusioni e che credeva poco alla situazione invece venutasi a creare.Ieri contro il Torino lo scozzese ha messo a segno la quinta rete consecutiva in tre partite, a dimostrazione del momento di forma straordinario. Conte adesso si gode il primato grazie al suo top player e, la società, non è da meno.Napoli, che numeri McTominay: meglio di molti bigCon la doppietta di ieri, McTominay è arrivato a quota 11 gol stagionali, con ben 4 assist all’attivo. Spazionapoli.it - McTominay, i numeri sono clamorosi: meglio anche di Bellingham! Leggi su Spazionapoli.it giunti fuori sulle prestazioni divedono lo scozzese miglioredi, il datoLe prestazioni messe in atto da Scottdurante questa stagione, hanno sicuramente aiutato il Napoli a restare lì in alto e competere per lo Scudetto. Il classe ’96 si è subito caricato sulle spalle una piazza che proveniva da diverse delusioni e che credeva poco alla situazione invece venutasi a creare.Ieri contro il Torino lo scozzese ha messo a segno la quinta rete consecutiva in tre partite, a dimostrazione del momento di forma straordinario. Conte adesso si gode il primato grazie al suo top player e, la società, non è da meno.Napoli, chedi molti bigCon la doppietta di ieri,è arrivato a quota 11 gol stagionali, con ben 4 assist all’attivo.

