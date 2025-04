McTominay celebrato dal Guardian | A Napoli è McFratm Conte lo ha valorizzato lui è un po’ 8 e un po’ 10

Napoli ha trovato un altro idolo da venerare, ovvero Scott McTominay, che nelle ultime tre partite ha segnato cinque reti.McTominay designato già come “uomo-scudetto” del NapoliIl Guardian con la giornalista Nicky Bandini scrive:Scott McTominay avrebbe potuto dire qualsiasi cosa e un’intera città lo avrebbe comunque amato: l’uomo che ha portato il Napoli in testa alla Serie A con quattro partite ancora da giocare. Ad aprile sta trascinando la sua squadra verso il traguardo, anche se McTominay è stato decisivo fin dall’inizio. Ha segnato dopo 28 secondi al suo debutto in casa a settembre e da allora i suoi gol hanno spezzato sette 0-0. Nessun giocatore in Serie A ha fatto meglio. Il Guardian descrive il rapporto tra lo scozzese e Napoli, scherza sul McFratm da lui citato nell’intervista post-partita (come lo chiama Mazzocchi). Ilnapolista.it - McTominay celebrato dal Guardian: “A Napoli è McFratm. Conte lo ha valorizzato, lui è un po’ 8 e un po’ 10” Leggi su Ilnapolista.it Ilha trovato un altro idolo da venerare, ovvero Scott, che nelle ultime tre partite ha segnato cinque reti.designato già come “uomo-scudetto” delIlcon la giornalista Nicky Bandini scrive:Scottavrebbe potuto dire qualsiasi cosa e un’intera città lo avrebbe comunque amato: l’uomo che ha portato ilin testa alla Serie A con quattro partite ancora da giocare. Ad aprile sta trascinando la sua squadra verso il traguardo, anche seè stato decisivo fin dall’inizio. Ha segnato dopo 28 secondi al suo debutto in casa a settembre e da allora i suoi gol hanno spezzato sette 0-0. Nessun giocatore in Serie A ha fatto meglio. Ildescrive il rapporto tra lo scozzese e, scherza sulda lui citato nell’intervista post-partita (come lo chiama Mazzocchi).

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bologna-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Lo squalificato Conte ritrova McTominay - Napoli, 6 aprile 2025 - Buone notizie dovevano arrivare da Parma e buone notizie sono arrivate: l'Inter dilapida un doppio vantaggio e torna dal Tardini solo con un pareggio che, guardando alla trama del match e in particolare della ripresa, sa quasi di punto guadagnato anziché di due punti persi. Al Napoli questi discorsi interessano relativamente: ciò che conta è che la capolista oggi è distante 4 punti e non i 6 temuti prima di provare a ridurre ulteriormente in margine cercando di espugnare il Dall'Ara di Bologna nella partita in programma lunedì 7 aprile alle 20. 🔗sport.quotidiano.net

Napoli Inter, Calverese boccia Doveri: «Troppi errori! McTominay su Dumfries è da calcio di rigore…» - di RedazioneNapoli Inter, Calverese boccia Doveri: «Troppi errori! McTominay su Dumfries è da calcio di rigore…» Le parole dell’ex arbitro Sulle colonne di Tuttosport, l’ex arbitro Calvarese, ha commentato l’arbitraggio di Daniele Doveri in Napoli Inter. Ecco le sue parole: LE PAROLE- «Daniele Doveri arbitra alla sua maniera, fischiando poco e ammonendo ancor meno, ma stavolta esagera commettendo troppi errori, anche nelle due aree di rigore. 🔗internews24.com

Ventura: “La chiave di questo Napoli è McTominay - Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole. Ventura: “Nessuno pensava che il Napoli potesse competere fino all’ultimo per lo Scudetto” “Tanti italiani nel Napoli di Conte? Mi fa piacere anche perchè Spalletti può sfruttarli tutti, poi se c’è anche il connubio dei risultati sarebbe tutto perfetto. Napoli di Conte come l’Italia di Bearzot? Gli accostamenti fanno parte del chiacchiericcio del calcio e ci stanno, ma parliamo di ere diverse. 🔗terzotemponapoli.com

Su questo argomento da altre fonti

Napoli, la festa impazza ovunque: da Roma a New York fino a Barcellona. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, McTominay svela tutto: il messaggio non lascia dubbi - Scott McTominay ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti Dopo il pari rimediato a Bologna, dunque, il Napoli di Antonio Conte è atteso da un’altra molto importante. Lunedì sera ... 🔗informazione.it

Napoli, McTominay suona la carica: "Credo allo scudetto. Possiamo vincerle tutte e fare la storia" - Scott McTominay crede fermamente nello scudetto. Il centrocampista del Napoli, nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha suonato la carica: "Possiamo vincerle tutte, ... 🔗today.it

Napoli, McTominay: "Credo allo scudetto, possiamo finire bene. Qualcosa di spettacolare può ancora succedere" - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della lotta scudetto con l'Inter. "Certo che ci credo. 🔗informazione.it