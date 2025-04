Maximo Ibarra si dimette da CEO di Engineering Aldo Bisio nominato nuovo leader

Engineering comunica che il chief executive officer, Maximo Ibarra, alla guida del gruppo dal 2021, ha deciso di dimettersi per motivi personali con effetto a partire da oggi. Il Consiglio di amministrazione di Engineering ha nominato nuovo ceo del gruppo Aldo Bisio con decorrenza dallo stesso giorno. Lo si legge in una nota.Aldo Bisio, laureato in ingegneria meccanica, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Vodafone Italia e di group chief commercial officer. In precedenza, è stato amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ariston e direttore generale di Rcs Quotidiani. Quotidiano.net - Maximo Ibarra si dimette da CEO di Engineering, Aldo Bisio nominato nuovo leader Leggi su Quotidiano.net comunica che il chief executive officer,, alla guida del gruppo dal 2021, ha deciso dirsi per motivi personali con effetto a partire da oggi. Il Consiglio di amministrazione dihaceo del gruppocon decorrenza dallo stesso giorno. Lo si legge in una nota., laureato in ingegneria meccanica, ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Vodafone Italia e di group chief commercial officer. In precedenza, è stato amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ariston e direttore generale di Rcs Quotidiani.

