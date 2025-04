Maxi tamponamento in A1 la Croce Bianca ringrazia i volontari impegnati

Croce Bianca di Arezzo per i propri volontari che ieri sera sono stati impegnati in autostrada A1 al km 328 direzione nord per un tamponamento a catena tra un pullman con 53 persone a bordo, un pulmino con 9 persone a bordo e tre auto. "Il gruppo dei volontari che svolge. Arezzonotizie.it - Maxi tamponamento in A1, la Croce Bianca ringrazia i volontari impegnati Leggi su Arezzonotizie.it Plauso pubblico dalladi Arezzo per i propriche ieri sera sono statiin autostrada A1 al km 328 direzione nord per una catena tra un pullman con 53 persone a bordo, un pulmino con 9 persone a bordo e tre auto. "Il gruppo deiche svolge.

Su altri siti se ne discute

Maxi tamponamento a catena sulla A1 tra un’auto e diversi mezzi pesanti, quattro feriti: le foto dell’incidente - Questa mattina, lunedì 17 marzo, si è verificato un tamponamento a catena sulla A1 all'altezza di San Giuliano Milanese al km 6,100 in direzione Milano. Il bilancio è di quattro feriti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente A1: maxi tamponamento di 5 auto, 8 km di code - In direzione Roma, sulla A1, c'è stato un maxi tamponamento tra 5 auto che sta causando problemi a chi rientra a casa dal ponte L'articolo Incidente A1: maxi tamponamento di 5 auto, 8 km di code proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Maxi tamponamento tra dieci veicoli in A1: otto chilometri di coda - Un maxi tamponamento che si è verificato lungo l'autostrada A1 in corrispondenza dell'uscita di Reggio Emilia, sta provocando rallentamenti e disagi al traffico lungo il tratto autostradale. L'incidente ha coinvolto una decina di veicoli, alcuni dei quali rimasti distrutti. Non ci sono feriti... 🔗parmatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Maxi emergenza in A1, l’intervento dei “nottambuli” della Croce Bianca; Maxi incidente in A1: sette feriti nei 4 mezzi coinvolti; Maxi tamponamento sull’A1 a causa della nebbia: 25 veicoli coinvolti e 25 feriti; Tamponamento in A1, trenta veicoli coinvolti: scatta la maxi emergenza. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente in autostrada A1, tamponamento fra cinque auto: code di otto chilometri in direzione Roma - Cinque automobili sono rimaste coinvolte in un incidente in autostrada, fra Ceprano e Frosinone: code di otto chilometri verso Roma ... 🔗fanpage.it

Maxi tamponamento nella galleria Croce in A14 a San Benedetto: sette auto coinvolte, 6 chilometri di coda in direzione Nord - GROTTAMMARE - Maxi scontro all'interno della galleria Croce di San Benedetto: sette auto coinvolte, tutte sulla corsia di sorpasso. Non ci sarebbero feriti. L'incidente è avvenuto alle 15.30 in ... 🔗msn.com

Modena, maxi tamponamento in autostrada A1 - Le squadre sono state impegnate per circa un’ora e l'autostrada ha funzionato per diverse ore a una sola corsia Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza ... 🔗lapressa.it