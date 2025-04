Maxi squalifica e addio Juve | 100 milioni per Yildiz

squalifica dopo l'espulsione con il Monza e intanto dall'estero sono pronti a vare follie per il suo cartellino

Il rosso di Kenan Yildiz è l'unica macchia di un pomeriggio dove la Juventus ha ritrovato i tre punti e il sorriso nel match dell'Allianz Stadium contro il fanalino di coda Monza.

Kenan Yildiz (LaPresse) – Calciomercato.it

L'uno-due di Nico Gonzalez e Kolo Muani, entrambi tornati al gol dopo mesi di astinenza, avevano già blindato il risultato in favore dei bianconeri di Tudor prima del gesto folle del fantasista turco, che rifila una gomitata a Bianco allo scoccare dell'intervallo e finisce anzitempo la sua partita. Il VAR è impietoso con Yildiz, con lo 'Stadium' che per qualche qualche secondo resta spiazzato e in silenzio dopo l'espulsione ai danni del numero 10 della Juve.

