Maxi multa sulla statale Regina | bus turistico fermato e stangato di oltre 2mila euro

Questa mattina la polizia di Stato di Como ha dato esecuzione a un piano operativo straordinario per garantire la sicurezza del traffico e la viabilità sulla SS 340 Regina. Due equipaggi, uno della polizia stradale e uno della questura, hanno allestito posti di controllo lungo i tratti.

Divieti sulla Statale Regina, maxi multa al bus turistico - Tremezzina, 27 aprile 2025 – Proseguono i controlli sulla statale Regina per verificare il rispetto dell’ordinanza che impone ai mezzi pesanti di circolare solo in alcune fasce orarie e seguendo una direzione prestabilita, verso Como o verso Colico, per evitare incroci pericolosi all’interno delle strettoie di Tremezzina. La Polizia stradale venerdì pomeriggio ha elevato una contravvenzione di 2.100 euro all’autista di un bus turistico fermato tra Argegno e Menaggio. 🔗ilgiorno.it

Divieti per camion e bus sulla Regina: maxi multa da 2mila euro a un autotrasportatore - Questa mattina 2 aprile, pattuglie della polizia stradale e della questura di Como si sono posizionate in località Sala Comacina per avviare i controlli previsti dall’ordinanza di Anas e dalle direttive coordinate da prefetto e questore. Nel corso delle verifiche, un autobus è stato multato... 🔗quicomo.it

Maxi multa per il bus turistico che anziché trovarsi a Stresa violava l'ordinanza sulla Regina - Proseguono serrati i controlli della polizia di Stato di Como lungo la SS 340 Regina per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle ordinanze in vigore. Nel pomeriggio di ieri, durante i consueti posti di controllo dislocati tra i comuni di Argegno e Menaggio, un equipaggio della sezione... 🔗quicomo.it

