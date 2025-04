Maxi blackout spegne la Spagna Sanchez | Non si può escludere nessuna ipotesi

Maxi blackout spegne la Spagna, Sanchez: “Non si può escludere nessuna ipotesi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Maxi blackout spegne la Spagna, Sanchez: “Non si può escludere nessuna ipotesi” Leggi su Ildifforme.it Il primo ministro ha poi proceduto a rassicurare la popolazione sulla sicurezza del Paese, invitando ogni spagnolo a fare la sua parte evitando di mettere in rete speculazioni che non farebbero altro che aumentare la confusione. I tecnici intanto proseguono con le operazioni di ripristino in tutto il PaeseL'articolola: “Non si può” proviene da Il Difforme.

Su altri siti se ne discute

Maxi blackout spegne la Spagna, Agenzia cyber Ue: “Da prime indagini guasto non attacco”. Ripristini in corso - Un blackout improvviso ha messo in ginocchio la Spagna. Servizi interrotti in diverse regioni della penisola. Milioni di persone colpite dall'oscuramento. Metro evacuate a Madrid, disagi nell'aeroporto della capitale e anche in quello di Lisbona L'articolo Maxi blackout spegne la Spagna, Agenzia cyber Ue: “Da prime indagini guasto non attacco”. Ripristini in corso proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Maxi blackout in Spagna e Portogallo, fermi aerei e treni. Sanchez: «Cause sconosciute» | «Semafori spenti, intervengono i passanti» - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Blackout spegne Spagna e Portogallo, metro al buio e passeggeri in fuga - Video; Maxi-black out mette in ginocchio la Spagna. Caos anche in Portogallo e Francia; Ilary Blasi compie 44 anni, la figlia Chanel: Buon compleanno alla mia spalla; Maxi blackout spegne la Spagna Agenzia cyber Ue | Da prime indagini guasto non attacco Ripristini in corso. 🔗Ne parlano su altre fonti

Blackout maxi in Spagna, Portogallo e Sud Francia: interrotto internet, caos trasporti da ferrovie a metro - Un maxi blackout ha colpito tutta la Spagna e anche il Portogallo. L'interruzione di energia elettrica ha colpito anche alcune zone a Sud della Francia. Il ... 🔗msn.com

Maxi blackout in Spagna: il paese è senza elettricità. Colpa di un attacco hacker? - Maxi blackout paralizza la Spagna: disagi a trasporti e aeroporti. Ipotesi attacco hacker, indagini in corso. Nessun problema in Italia. 🔗tech.everyeye.it

Maxi blackout in Spagna e Portogallo: tutte le ipotesi sulle cause - Una vasta interruzione di corrente ha gettato nel caos Spagna, Portogallo e parte del sud della Francia. Intorno alle 12:30 del 28 aprile, un'improvvisa interr ... 🔗tecnoandroid.it