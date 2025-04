Maxi blackout lascia al buio la Spagna | caos nelle città e traffico in tilt Ripristino in 6-10 ore |VIDEO

Un blackout improvviso ha messo in ginocchio la Spagna. Servizi interrotti in diverse regioni della penisola. Milioni di persone colpite dall'oscuramento. Metro evacuate a Madrid, disagi nell'aeroporto della capitale e anche in quello di Lisbona

Maxi blackout lascia al buio la Spagna: caos nelle città e traffico in tilt. Cresce il timore di un attacco hacker |VIDEO - Un blackout improvviso ha messo in ginocchio la Spagna. Servizi interrotti in diverse regioni della penisola. Milioni di persone colpite dall'oscuramento. Metro evacuate a Madrid, disagi nell'aeroporto della capitale e anche in quello di Lisbona

