Maxi blackout in Spagna e Portogallo treni e aerei in tilt

blackout ha messo in ginocchio Spagna e Portogallo, investendo anche parte del sud della Francia. Nella Penisola iberica comunicazioni in tilt per ore e voli fermi negli aeroporti di Madrid Barajas e Lisbona, con cancellazioni a Barcellona-El Prat. Bloccato per tutta la giornata anche il traffico ferroviario. Paura e allarme tra i cittadini, con decine di persone intrappolate negli ascensori. Il premier spagnolo Sánchez non esclude "nessuna ipotesi" sulle cause, compresa quella di un attacco hacker. Tgcom24.mediaset.it - Maxi blackout in Spagna e Portogallo, treni e aerei in tilt Leggi su Tgcom24.mediaset.it Un massiccioha messo in ginocchio, investendo anche parte del sud della Francia. Nella Penisola iberica comunicazioni inper ore e voli fermi negli aeroporti di Madrid Barajas e Lisbona, con cancellazioni a Barcellona-El Prat. Bloccato per tutta la giornata anche il traffico ferroviario. Paura e allarme tra i cittadini, con decine di persone intrappolate negli ascensori. Il premier spagnolo Sánchez non esclude "nessuna ipotesi" sulle cause, compresa quella di un attacco hacker.

Se ne parla anche su altri siti

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Maxi blackout in Spagna e Portogallo, stop aerei e treni. Giallo sulle cause - Gli aeroporti del paese sono fermi, così come la rete ferroviaria e la metropolitana. Disagi anche allo scalo di Lisbona. Non si esclude l'eventualità di un attacco informatico 🔗ilgiornale.it

Maxi blackout in Spagna e Portogallo, fermi aerei e treni. Sanchez: «Cause sconosciute» | «Semafori spenti, intervengono i passanti» - Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker» 🔗xml2.corriere.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maxi blackout in Spagna e Portogallo: treni fermi e traffico in tilt | Ufficiale 28/4; Maxi black-out in Spagna: internet ko e si fermano tutti i trasporti; Blackout elettrico in Spagna, Portogallo e Sud della Francia. Sanchez: «Nessuna ipotesi esclusa; Enorme blackout in Spagna e Portogallo, «la causa potrebbe essere un raro fenomeno atmosferico». Sanchez: «Non è esclusa alcuna ipotesi». Fermi arei, treni e metropolitane. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Maxi blackout paralizza Spagna e Portogallo, nessuna ipotesi esclusa - AGI - Spagna e Portogallo restano al buio. Migliaia di utenti in tutta la Spagna hanno subito un blackout elettrico di durata variabile. Lo riferisce El Pais, sottolineando che il governo sta indagand ... 🔗msn.com

Maxi blackout in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con ... 🔗msn.com

Maxi blackout in Spagna e Portogallo, colpito anche sud Francia - Un maxi blackout ha colpito la Spagna il Portogallo e parte del sud della Francia. L'erogazione elettrica in Spagna è stata interrotta intorno alle 12. (ANSA) ... 🔗msn.com