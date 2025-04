Maxi blackout in Spagna e Portogallo fermi aerei e treni Sanchez | Cause sconosciute | Semafori spenti intervengono i passanti

Xml2.corriere.it - Maxi blackout in Spagna e Portogallo, fermi aerei e treni. Sanchez: «Cause sconosciute» | «Semafori spenti, intervengono i passanti» Leggi su Xml2.corriere.it Le ragioni non sono ancora state rese note. Stop alla produzione di elettricità nelle centrali nucleari. Colpiti anche gli aeroporti di Madrid e Lisbona. Risolti i disagi nel sud della Francia. Il Centro per la sicurezza portoghese: «Niente fa pensare a un attacco hacker»

