Maxi blackout in Spagna | a Madrid traffico in tilt

Maxi black out ha colpito Spagna e Portogallo lasciando senza corrente e senza Internet migliaia di utenze. A Madrid traffico in tilt a causa dei semafori fuori uso. Bloccata anche la metro, rimasta al buio e senza elettricità. Anche i treni e gli aerei hanno avuto problemi. Tgcom24.mediaset.it - Maxi blackout in Spagna: a Madrid traffico in tilt Leggi su Tgcom24.mediaset.it Unblack out ha colpitoe Portogallo lasciando senza corrente e senza Internet migliaia di utenze. Aina causa dei semafori fuori uso. Bloccata anche la metro, rimasta al buio e senza elettricità. Anche i treni e gli aerei hanno avuto problemi.

