Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo | metro e aeroporti senza corrente

Maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. I cittadini di tutte le regioni e del Portogallo hanno segnalato un’interruzione di corrente elettrica poco dopo mezzogiorno.Disagi in aeroporti e alle stazioniI blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. Sono stati colpiti anche i semafori e i centri commerciali. A Madrid, il servizio della metropolitana è interrotto e anche la rete Cercanías della capitale spagnola è fuori servizio. Lapresse.it - Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente Leggi su Lapresse.it Unsta lasciando migliaia di utenti inelettricità e connessione. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. I cittadini di tutte le regioni e delhanno segnalato un’dielettrica poco dopo mezzogiorno.Disagi ine alle stazioniIhanno interessato le comunicazioni, glie le reti di trasporto ad alta velocità sia inche in. Sono stati colpiti anche i semafori e i centri commerciali. A Madrid, il servizio dellapolitana è interrotto e anche la rete Cercanías della capitale spagnola è fuori servizio.

Cosa riportano altre fonti

