Maxi blackout di elettricità e Internet in Spagna Portogallo e parti della Francia attacco informatico?

blackout ha colpito la Spagna, il Portogallo e alcune aree del sud della Francia, lasciando milioni di persone senza elettricità e connessione Internet. L’interruzione, iniziata intorno alle 12:30, ha paralizzato infrastrutture critiche, sollevando interrogativi sulle cause dell’evento, tra cui l’ipotesi di un possibile attacco informatico.Maxi blackout di elettricità e Internet in Spagna: cosa è successo? blackout su larga scalaIl blackout ha interessato gran parte della Spagna continentale, estendendosi rapidamente al Portogallo e a zone della Francia meridionale, in particolare l’Occitania e la Catalogna francese. Le principali città spagnole, tra cui Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Pamplona, sono rimaste al buio. A Madrid, la metropolitana è stata evacuata, i treni della rete nazionale RENFE sono stati fermati e l’aeroporto di Barajas è rimasto senza energia, così come quello di Lisbona. Chiccheinformatiche.com - Maxi blackout di elettricità e Internet in Spagna, Portogallo e parti della Francia, attacco informatico? Leggi su Chiccheinformatiche.com Il 28 aprile 2025, un vastoha colpito la, ile alcune aree del sud, lasciando milioni di persone senzae connessione. L’interruzione, iniziata intorno alle 12:30, ha paralizzato infrastrutture critiche, sollevando interrogativi sulle cause dell’evento, tra cui l’ipotesi di un possibilediin: cosa è successo?su larga scalaIlha interessato gran partecontinentale, estendendosi rapidamente ale a zonemeridionale, incolare l’Occitania e la Catalogna francese. Le principali città spagnole, tra cui Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Pamplona, sono rimaste al buio. A Madrid, la metropolitana è stata evacuata, i trenirete nazionale RENFE sono stati fermati e l’aeroporto di Barajas è rimasto senza energia, così come quello di Lisbona.

Se ne parla anche su altri siti

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Blackout maxi in Spagna, Portogallo e Sud Francia: interrotto internet, caos trasporti da ferrovie a metro - Un maxi blackout ha colpito tutta la Spagna e anche il Portogallo. L'interruzione di energia elettrica ha colpito anche alcune zone a Sud della Francia. Il massiccio... 🔗ilmessaggero.it

Maxi blackout in Spagna e Portogallo: caos per trasporti e Internet, fermi treni e aerei - Tecnici al lavoro per risolvere il problema, che ha coinvolto anche alcune zone nel sud della Francia. Madrid attiva il Piano di emergenza e il governo convoca una riunione di crisi 🔗tgcom24.mediaset.it

Ne parlano su altre fonti

Maxi blackout di elettricità e Internet in Spagna, Portogallo e parti della Francia; Maxi black-out in Spagna e Portogallo: “Internet ko e disagi per aeroporti, metro e treni; Maxi blackout, elettricità e Internet k.o.; Spagna: blackout elettrico, stop anche a internet. Colpiti anche Portogallo e sud della Francia. 🔗Se ne parla anche su altri siti