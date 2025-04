Maxi black-out in Spagna e Portogallo | Internet ko e disagi per aeroporti metro e treni Centrali nucleari ferme

Maxi interruzione di corrente elettrica sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza corrente e connessione Internet, paralizzando il normale funzionamento di infrastrutture, comunicazioni, stazioni ferroviarie, aeroporti, aziende ed edifici. Decine di migliaia di utenti in tutta la penisola, ma anche dal Portogallo, hanno segnalato il blackout, iniziato poco dopo mezzogiorno. Le interruzioni hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. Colpiti anche i semafori e i centri commerciali.Le principali compagnie elettriche non hanno dato spiegazioni dell'interruzione del servizio, riferisce El Pais. Secondo fonti governative citate dal quotidiano, il governo sta indagando sull'accaduto, ma allo stato non sa dare indicazioni sulle cause e non è stata esclusa alcuna ipotesi, nemmeno quella di un attacco informatico.

