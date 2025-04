Max Cavallari | I parenti di Bruno Arena dopo il malore sono scappati Col tormentone ahrarara ci ho comprato casa

Cavallari continua a portare avanti il nome dei Fichi d?India, nonostante l?assenza dell?amico e collega Bruno Arena, scomparso il 27 settembre del 2022 dopo una lunga malattia.. Leggo.it - Max Cavallari: «I parenti di Bruno Arena dopo il malore sono scappati. Col tormentone "ahrarara" ci ho comprato casa» Leggi su Leggo.it Maxcontinua a portare avanti il nome dei Fichi d?India, nonostante l?assenza dell?amico e collega, scomparso il 27 settembre del 2022una lunga malattia..

