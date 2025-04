Mauro Corona con una ferita sul viso | Mi hanno ritirato la patente per il vino

Mauro Corona a Verissimo, la ferita sul volto con la motosega e la patente ritirata: "Colpa del vino, non dell'alcol" - Mauro Corona è stato ospite per la prima volta di Silvia Toffanin a Verissimo. L'occasione è l'uscita de 'La mia vita finché capita', documentario per il cinema che racconta i pensieri e la filosofia di vita dello scrittore, scultore e alpinista attraverso monologhi, chiacchierate con amici e... 🔗today.it

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza: «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video - C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia dell'ertano. «Non sto bevendo, sto abbracciando il mio passato. Io sono sta allattato da una damigiana... 🔗pordenonetoday.it

Mauro Corona fa sci alpinismo «in salita verso il Passo Sella»: pieno di like - Una foto di Mauro Corona mentre fa sci alpinismo ha fatto sui social il pieno di like. «In salita verso il Passo Sella. Sullo sfondo Piz Ciavazes», ha scritto l'ertano a corredo dello scatto, che lo ritrae abbronzato, in equilibrio su uno dei due sci con l'altro sollevato e con i bastoncini ben... 🔗pordenonetoday.it

Mauro corona racconta il suo rapporto con l’alcol e l’incidente con la motosega a verissimo - Mauro Corona si racconta a Verissimo tra il difficile rapporto con l’alcol, l’incidente con la motosega che gli ha causato una ferita al volto e le sue riflessioni sulla morte e il tempo. 🔗gaeta.it

