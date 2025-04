Masters 1000 Madrid il maxi blackout blocca le partite di oggi Arnaldi vola agli ottavi di finale prima dello stop

blackout che sta piegando tutta la Spagna ha interrotto il Masters 1000 Madrid. Stamattina in campo Arnaldi, ma l'oscuramento ha impedito la trasmissione dei game finali della partita vinta il bosniaco Dzumhur. Berrettini contro Draper e Musetti contro Tsitsipas, ma ancora non si sa quando potranno ricominciare le partiteL'articolo Masters 1000 Madrid, il maxi blackout blocca le partite di oggi. Arnaldi vola agli ottavi di finale prima dello stop proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Masters 1000 Madrid, il maxi blackout blocca le partite di oggi. Arnaldi vola agli ottavi di finale prima dello stop Leggi su Ildifforme.it Ilche sta piegando tutta la Spagna ha interrotto il. Stamattina in campo, ma l'oscuramento ha impedito la trasmissione dei game finali della partita vinta il bosniaco Dzumhur. Berrettini contro Draper e Musetti contro Tsitsipas, ma ancora non si sa quando potranno ricominciare leL'articolo, illedidiproviene da Il Difforme.

Ne parlano su altre fonti

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Quando il sorteggio del tabellone Masters 1000 e Wta di Madrid? Data, orario, programma - Quando si terrà il sorteggio del tabellone principale del torneo combine di Madrid 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Mutua Madrid Open: le date, la programmazione del torneo e come seguire il tutto in tv. Dopo la breve parentesi di Montecarlo, si torna ai combined: prima si fa scalo nella capitale spagnola, poi sarà il turno del Foro Italico. Quattro settimane in totale con protagonisti tutti i big dei due circuiti. 🔗sportface.it

Cosa riportano altre fonti

Atp Madrid, blackout in Spagna: match interrotti alla Caja Magica; LIVE DAY 6: tre italiani in corsa, apre Arnaldi con Dzumhur; Blackout a Madrid, Arnaldi-Dzumhur non si vede in tv ma Matteo vola agli ottavi!; Enorme blackout in tutta la Spagna, in Portogallo e in Francia: «Interrotte le linee telefoniche, treni fermi. Colpito anche l'aeroporto di Madrid». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Atp Madrid Open: Arnaldi batte Džumhur 6-3 6-4 e va agli ottavi. Blackout Spagna, interrotte partite - Blackout Spagna, interrotte partite Masters Madrid Anche il Masters 1000 di Madrid sta risentendo del massiccio blackout elettrico in corso in tutta la Spagna. A farne le spese i primi match della gio ... 🔗msn.com

Blackout maxi in Spagna, Portogallo e Sud Francia: interrotto internet, colpite metropolitane e aeroporto a Madrid - Un'interruzione di corrente ha colpito tutta la Spagna. Anche alcune zone del Portogallo e della Francia sono state coinvolte dal blackout, con disagi ... 🔗msn.com

Perché non si gioca al Masters 1000 di Madrid? Incontri sospesi: gli aggiornamenti - Ore di panico in Spagna e non solo, a causa di un blackout che ha colpito la rete elettrica nella tarda mattinata ... 🔗sportface.it