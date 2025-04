Masters 1000 Madrid 2025 | Arnaldi agli ottavi Dzhumur ko in due set

Arnaldi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il sanremese ha sconfitto in due set Damir Dzhumur con il punteggio di 6-3 6-4. Vittoria importante per l'azzurro, che fino al torneo madrileno non aveva ancora raccolto vittorie in stagione sulla terra: ora dopo aver battuto Djokovic conferma il suo ottimo feeling con la capitale spagnola, dove si era rivelato a livello Atp nel 2023 battendo anche Casper Ruud. Arnaldi attende ora agli ottavi di finale il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Alexandre Muller.

La cronaca di Arnaldi-Dzhumur

Avvio comodo per entrambi al servizio. Qualche patema in più nel quinto game, quando il sanremese deve fronteggiare le prime palle break dell'incontro: il suo avversario infatti difende in maniera strenua e si procura due chance, entrambe annullate con il servizio da Arnaldi.

