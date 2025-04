Ilnapolista.it - Mastantuono il nuovo gioiello del River: fino a 4 anni fa giocava a tennis, ora segna da 25 metri nel Superclasico

IltraPlate e Boca Juniors terminato 2-1 è stato deciso dal 17enne Francocon una bellissima punizione da 25.Il 17enneun gol da 25m nelFrancocom um golaço de livre direto no Superclássico! Apenas 17 anos pic.twitter.comxN6y6PUssM— B24 (@B24PT) April 27, 2025La Nacion racconta il talentino classe 2007 che è già sotto osservazione da diversi club europei:Ha 17, sta studiando alPlate Institute e, mentre i suoi compagni di classe raccolgono fondi per il viaggio del diploma, le grandi d’Europa stanno raccogliendo soldi per pagare la sua clausola rescissoria 45 milioni, ndr. La storia dei superclassici è piena di eroi inaspettati. Nessuno, forse, come Franco. Per gioventù, per contesto, per quel tocco mancino che ha sfidato tutti i principi della gravità e si è incastonato come un missile nell’angolo sinistro di Agustín Marchesin.