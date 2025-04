Massimo 6 ore di lavoro 6 ore con la famiglia 2 ore con gli amici 2 ore in palestra e 1 ora per mangiare | la formula della giornata perfetta secondo la Scienza

giornata felice? Se lo sono chiesti i ricercatori dell’Università della British Columbia (UBC) in Canada che, analizzando come migliaia di americani trascorrono il loro tempo, ritengono di aver individuato una vera e propria formula scientifica per la “giornata perfetta“. Lo studio, guidato dallo psicologo sociale Dunigan Folk e pubblicato come pre-print sulla piattaforma PsyArXiv (in attesa quindi di revisione paritaria), offre uno spaccato dettagliato su come l’allocazione del tempo nelle diverse attività quotidiane influenzi il nostro benessere percepito.Lo studio: come è stata trovata la “giornata perfetta”Il team di ricerca ha analizzato i dati dell’American Time Use Survey (ATUS), relativi alle edizioni 2013 e 2021. Questo sondaggio raccoglie informazioni dettagliate su come le persone suddividono le loro giornate tra oltre 100 attività differenti (lavoro, socializzazione, cura dei figli, tempo libero, esercizio fisico, ecc. Ilfattoquotidiano.it - “Massimo 6 ore di lavoro, 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 2 ore in palestra e 1 ora per mangiare”: la formula della “giornata perfetta” secondo la Scienza Leggi su Ilfattoquotidiano.it Qual è la ricetta per unafelice? Se lo sono chiesti i ricercatori dell’UniversitàBritish Columbia (UBC) in Canada che, analizzando come migliaia di americani trascorrono il loro tempo, ritengono di aver individuato una vera e propriascientifica per la ““. Lo studio, guidato dallo psicologo sociale Dunigan Folk e pubblicato come pre-print sulla piattaforma PsyArXiv (in attesa quindi di revisione paritaria), offre uno spaccato dettagliato su come l’allocazione del tempo nelle diverse attività quotidiane influenzi il nostro benessere percepito.Lo studio: come è stata trovata la “”Il team di ricerca ha analizzato i dati dell’American Time Use Survey (ATUS), relativi alle edizioni 2013 e 2021. Questo sondaggio raccoglie informazioni dettagliate su come le persone suddividono le loro giornate tra oltre 100 attività differenti (, socializzazione, cura dei figli, tempo libero, esercizio fisico, ecc.

Approfondimenti da altre fonti

Incendio al deposito di legno in un'azienda di Bicinicco: vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere le fiamme alimentate dal forte vento - BICINICCO (UDINE) - Incendio nel deposito di scarti di legno a Bicinicco, in provincia di Udine. Le fiamme sono divampate verso mezzogiorno da un cumulo di scarti della lavorazione del... 🔗ilgazzettino.it

Cannabis light fuorilegge col decreto sicurezza: in 24 ore in fumo 500 milioni (e 30mila posti di lavoro) - C'è Made in Italy e Made in Italy. E se il vino italiano va sostenuto e protetto dai dazi statunitensi, il comparto della cannabis light, nonostante conti un giro d'affari da mezzo miliardo e dia lavoro a circa 30mila persone, può essere raso al suolo con una decretazione d'urgenza. Da un giorno... 🔗cataniatoday.it

Cologno contro il lavoro irregolare: "No alle gare al massimo ribasso" - Un protocollo per la tutela del lavoro e degli addetti negli appalti. Dopo un lungo confronto e lo studio di una forma sostenibile per tutti i soggetti (ente pubblico, dipendenti, privato e beneficiari del servizio/opera), l’intesa è stata siglata dall’amministrazione, insieme a Cgil, Cisl e Uil di Milano. Nello specifico il documento si pone l’obiettivo di contrastare le gare al massimo ribasso attraverso l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore si possono assegnare anche a docenti impegnati su potenziamento; Incontro Benetton-sindacati: l’azienda propone il cambio dell’orario di lavoro; Congedo parentale a ore: come funziona?; Banche Usa contro il superlavoro. Ma il limite resta comunque di 80 ore settimanali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Numero massimo di pause caffè sul lavoro consentite prima del licenziamento secondo Cassazione - Il diritto al riposo e al ristoro è riconosciuto dal legislatore, ma deve sempre essere bilanciato con la correttezza dell'adempimento della prestazione. 🔗businessonline.it

Orario di lavoro europeo. Tempo massimo settimanale, libera professione, sicurezza delle cure. Ecco come regolarsi - Il tempo massimo di lavoro giornaliero ... mentre l’articolo 8 stabilisce una pausa minima di 10 minuti dopo 6 ore di lavoro. Dal combinato disposto deriva l’individuazione della durata ... 🔗quotidianosanita.it

Orario di lavoro, cosa prevede la legge tra diritti e doveri - Sai quali sono le norme che regolano l'orario di lavoro in Italia, quante pause spettano e come funzionano i riposi settimanali? Ecco una guida completa. 🔗money.it