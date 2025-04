Massimiliano Gallo ad Anteprima24 | Malinconico è un perdente-vincente

Sulla scorta del libro di Diego De Silva, "Io non avevo capito niente", e delle due stagioni riuscitissime della fiction in onda sulla Rai, Massimiliano Gallo ritorna a teatro con "Malinconico, moderatamente felice". Cinque attori per nove personaggi che ruotano attorno al protagonista, Vincenzo Malinconico – avvocato d'insuccesso – tra amori da dimenticare, baristi invadenti, scopamiche confuse e, almeno lei, una figlia premurosa e misericordiosa dei suoi ritardi. In mezzo, tormenti di un lavoro difficile, tormentato – appunto – soprattutto dai clienti: una signorina molto poco avvenente, che vuole citare in giudizio un cane perché spaventa il suo, di cane, così come un fervente malavitoso che vuole fare causa a Dio. Due ore di risate, sicuramente, ma soprattutto di riflessioni al limite dell'alta psicoterapia che girano attorno al cosiddetto amore maturo che si presuppone sia in possesso, mentale e fisico, di chi arriva ad una certa età.

