Massimelli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan Pianetamilan.it - Massimelli: “Il Bologna guarda cosa fa il Milan. La finale del 1974 …” Leggi su Pianetamilan.it Lionello, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista delladi Coppa Italia tra

Bologna o Milan, Massimelli: «In Coppa Italia nessuno è favorito. Conta chi trovi in finale»; Lionello Massimelli: «A Varese un gruppo di amici magico, poi Bologna che è rimasta la mia città. E quella volta in autogrill con Lucio Dalla...»; Massimelli, vincitore Coppa Italia 1974: Vi racconto come andò l'ultima finale del Bologna. 🔗Cosa riportano altre fonti

Bologna o Milan, Massimelli: «In Coppa Italia nessuno è favorito. Conta chi trovi in finale» - «Billy» Massimelli è uno degli artefici dell’ultimo trionfo in Coppa Italia del Bologna, 51 anni fa, con il Palermo proprio all’Olimpico ... 🔗corrieredibologna.corriere.it