Massiccio blackout in Spagna Portogallo e Francia Stop a treni e voli

Massiccio blackout elettrico nell’intera Spagna, in Portogallo e nel sud della Francia. Interrotte le linee telefoniche e paralizzato il sistema ferroviario. Ancora ignote le cause dell’accaduto. La situazione va normalizzandosi.Servizio di Raffaella Frullone Massiccio blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Stop a treni e voli TG2000. Tv2000.it - Massiccio blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Stop a treni e voli Leggi su Tv2000.it elettrico nell’intera, ine nel sud della. Interrotte le linee telefoniche e paralizzato il sistema ferroviario. Ancora ignote le cause dell’accaduto. La situazione va normalizzandosi.Servizio di Raffaella FrulloneinTG2000.

