Martin Palumbo premiato a Coverciano | il talento emergente della Serie C

Martin Palumbo, ha ricevuto un riconoscimento di prestigio nell'ambito della cerimonia del premio “Inside The Sport 2025”, promosso da MCL e USSI. L’atleta è stato insignito del titolo di miglior giocatore emergente della Serie C, una. Avellinotoday.it - Martin Palumbo premiato a Coverciano: il talento emergente della Serie C Leggi su Avellinotoday.it Oggi pomeriggio, il centrocampista dell’U.S. Avellino 1912,, ha ricevuto un riconoscimento di prestigio nell'ambitocerimonia del premio “Inside The Sport 2025”, promosso da MCL e USSI. L’atleta è stato insignito del titolo di miglior giocatoreC, una.

Coverciano premia Palumbo: stagione da incorniciare con l’Avellino - Tempo di lettura: 2 minutiUna serata di sport e valori autentici ha fatto da cornice alla quinta edizione di Inside the Sport, evento ideato da Michele Cutolo, vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, e Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Ussi. Tra i premiati al Centro Tecnico Federale di Coverciano anche Martin Palumbo, centrocampista dell’Avellino, reduce dalla promozione in Serie B con i lupi biancoverdi. 🔗anteprima24.it

